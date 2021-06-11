За прошедшие сутки, 10 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один военный.
Об этом говорится в утреннем сводке пресс-центра штаба ООС.
«На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь», – говорится в сообщении.
О всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.
Ранение военного
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения.
«Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – средней тяжести», – отметили в штабе.
Обстрелы на Донбассе 10 июня
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- возле Шумов оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра;
- недалеко от населенного пункта Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Прицепиловки – из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска 4 раза обстреливали наши позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Водяного, что возле Донецка, – из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Старогнатовки вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в направлении населенного пункта Луганское оккупанты дважды обстреливали наших защитников из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Песков враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия.
Обстрелы на Донбассе 11 июня
По состоянию на 7 часов утра, 11 июня, зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.
В частности, вблизи Водяного, что возле Донецка, враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Опытного –обстреливал из ручных противотанковых гранатометов.
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