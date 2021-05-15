Боевых потерь в результате вражеского обстрела нет.

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала 15 мая шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Читайте такжеНа Донбассе снайпер застрелил украинского военногоОб этом сообщает штаб операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Боевых потерь среди личного состава ООС в результате вражеского обстрела нет.

Обстрелы на Донбассе: подробнее

Противник два раза открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра возле Водяного.

Три обстрела из минометов 82-го калибра зафиксированы вблизи населенного пункта Широкое.

Возле Марьинки боевики два раза стреляли по позициям украинских военных из автоматичных станковых и противотанковых гранатометов.

Кроме того, огонь боевики вели в районе населенного пункта Гладосово - здесь также применялись гранатометы.

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Автор: Катерина Шварц