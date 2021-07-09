Уже утром в зоне проведения ООС зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня оккупантами.

За прошедшие сутки, 8 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один украинский военный получил пулевое ранение.

«Состояние здоровья воина удовлетворительное», – говорится в сообщении.

Обстрелы на Донбассе 8 июля

Читайте такжеРоссийские оккупанты ранили украинского бойца на ДонбассеЗафиксированы следующие нарушения:

вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов;

у Новозванівки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Невельского и Прицепиловки враг применял минометы 120-го калибра;

в направлении населенного пункта Пески российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия;

в районе Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров;

неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг дважды осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы на Донбассе 9 июля

По состоянию на 07:00, 9 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Отдельно:

вблизи населенного пункта Зайцевое противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм;

неподалік Новотошківського российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров;

а в направлении населенного пункта Пески противник совершил обстрел из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

Украинские защитники открыли огонь в ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации, а также сообщила представителей Миссии ОБСЕ о фактах нарушений.

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Автор: Катерина Шварц