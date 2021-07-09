За прошедшие сутки, 8 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.
В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один украинский военный получил пулевое ранение.
«Состояние здоровья воина удовлетворительное», – говорится в сообщении.
Обстрелы на Донбассе 8 июля
Читайте такжеРоссийские оккупанты ранили украинского бойца на ДонбассеЗафиксированы следующие нарушения:
- вблизи населенного пункта Опытное враг обстреливал позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов;
- у Новозванівки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Невельского и Прицепиловки враг применял минометы 120-го калибра;
- в направлении населенного пункта Пески российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия;
- в районе Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров;
- неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг дважды осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы на Донбассе 9 июля
По состоянию на 07:00, 9 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Отдельно:
- вблизи населенного пункта Зайцевое противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм;
- неподалік Новотошківського российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров;
- а в направлении населенного пункта Пески противник совершил обстрел из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.
Украинские защитники открыли огонь в ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации, а также сообщила представителей Миссии ОБСЕ о фактах нарушений.
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