Атаку на жилой дом в поселке Травневом зафиксировали в СЦКК.

Российские войска и подконтрольные им оккупанты обстреляли из гранатомета поселок Травневое в Донецкой области.

Об этом 26 августа сообщили в Донецкой областной государственной администрации.

Инцидент произошел накануне - под обстрел попал жилой сектор. Около 18:40 в сторону Травневого со стороны Вооруженных сил РФ было совершено 2 выстрела из АГС-17.

Читайте такжеВ День Независимости Украины на Донбассе один военный погиб, а еще двое получили раненияСпустя полчаса стало известно, что две гранаты взорвались на территории частного дома по адресу ул. Центральная, 4 - один взрыв произошел над огородом, а другой во дворе, в результате чего было частично повреждено стекло в двух окнах здания.

Неразорвавшиеся снаряды обнаружены не были.

Произошедшее зафиксировали в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, ранее в этом месяце российские оккупационные силы обстреляли многоэтажный дом в Красногоровке Донецкой области, в результате чего был ранен один местный житель.

Автор: Станислав Кожемякин