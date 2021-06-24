Вооруженные формирования РФ из станковых гранатометов обстреляли позиции украинских защитников неподалеку от Водяного на Приазовье.

На Донбассе в результате обстрелов российско-оккупационными войсками украинских позиций ранен один военнослужащий.

Как сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка «Восток», сегодня вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников из станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье.

Во время обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

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О действиях вооруженных формирований РФ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщено представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Автор: Антонина Доломанжи