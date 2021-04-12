Террорист получил смертельное пулевое ранение в голову.

Наемник России на оккупированном Донбассе погиб во время празднования Дня космонавтики.

Детали инцидента сообщает ОТГ "Север" со ссылкой на данные украинской разведки. Это произошло вблизи оккупированного Золотого-5 на Луганщине. Боевик грубо нарушил меры безопасности при обращении с оружием и получил смертельное пулевое ранение в голову.

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"Командование российско-оккупационных войск скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении с оружием своих "воинов" пытается обвинить Вооруженные силы Украины в уменьшении количества личного состава в рядах наемников. Вооруженные силы Украины продолжают вести борьбу за территориальную целостность и независимость Украины приближая Победу. Слава Украине!!!",- говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован