В частности, полностью разрушено приемное отделение больницы.

В Харьковской области российские оккупанты разрушили центральную больницу города Изюм.

Об этом заместитель изюмского городского головы по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин сообщил в Facebook.

"Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли", - заявил он и опубликовал фото и видео разрушений больницы.

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