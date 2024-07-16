Украина успешно противостоит России, но Трамп может остановить такую необходимую Киеву помощь.

Украина столкнулась с дефицитом боеприпасов, когда возникли проблемы с военной помощью от США, что позволило российской оккупационной армии получить незначительные победы на фронте. После восстановления американской помощи для армии РФ ситуация ухудшилась.

Издание The Washington Post пишет, что, по оценкам британской разведки, потери России в мае - в среднем более 1200 солдат в день убитыми и ранеными - были самыми высокими за всю войну. В целом оценки российских потерь варьируются от не менее 350 000 убитых и раненых (оценка США) до более чем 500 000 убитых и раненых (оценка Великобритании). Это больше солдат, чем Россия потеряла во всех своих других войнах, вместе взятых, начиная с 1945 года.

Самую большую опасность для Украины и ее армии несут воздушные атаки россиян. На саммите НАТО союзники объявили, что отправят на Украину десятки новых систем ПВО, включая по меньшей мере четыре батареи Patriot. Ведутся переговоры с Израилем о передачи восемь батарей Patriot более раннего поколения. Также украинцам должны помочь истребители F-16 из Нидерландов и Дании. Также было полезно, если бы нынешний президент США Джо Байден позволил ВСУ использовать американские системы вооружений для ударов по авиабазам РФ.

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Несмотря на улучшение перспектив Украины, Владимир Путин ясно дал понять, что не заинтересован в прекращении огня. Пока российскому диктатору не удалось подорвать поддержку Киева со стороны Запада, но все может измениться, если на выборах в США победит Дональд Трамп.

Трамп продолжает обещать прекратить войну еще до инаугурации, что, вероятно, означает заставить Украину отдать России территории под угрозой прекращения американской помощи. Если США лишат Украину помощи, дальнейшее продвижение России будет неизбежным. Европа не сможет обеспечить Киев всем необходимым. Однако если Вашингтон продолжит поставки помощи, украинская армия сможет удержать позиции, оставаясь в обороне, но используя любые возможности для контрнаступления.

"После года застоя все может выглядеть по-другому, и форма прекращения огня - официальная или неофициальная - может стать возможной", - отметил Юджин Румер, экс-сотрудник нацразведки США по России и Евразии. "Существующие каналы связи или неформальные договоренности могут привести к более структурированному диалогу о чем-то более официальном, например, о реальном прекращении огня. Тогда обе стороны начнут яростно готовиться к следующей войне".

Замороженный конфликт не идеальный сценарий, но это лучше, чем победа России. И это вероятный исход, если Трамп и его республиканцы прекратят помощь Украине, что будет одной из самых непростительных ошибок за всю историю американской внешней политики.

Война в Украине - последние новости

Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области. Впрочем, оккупанты имеют успехи вблизи другого населенного пункта.

При этом издание The New York Times писало, что Украина пытается сдерживать продвижение России по всему фронту, но, похоже, российские войска захватили село Урожайное, которое вернули ВСУ прошлым летом.

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