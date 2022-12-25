Также украинские защитники уничтожили вражеский танк.

Бойцы Военно-Морских сил за сутки уничтожили более 30 российских оккупантов, сообщили в ВМС ВСУ.

"Воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые входят в состав группировок, продолжали выполнять задания по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 21 оккупанта", - говорится в сообщении.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения ВМС Украины наносили огневые поражения по захватчикам, в результате чего уничтожен танк и 10 российских военных.

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Война в Украине - потери россиян

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов, как доставучих навозных мух. Так, за минувшие сутки на украинской земле было уничтожено 620 российских захватчиков. Всего же с начала полномасштабного вторжения 24 февраля украинские военные ликвидировали более 102 тысяч российских оккупантов.

Сегодня же в восточной группировке войск ВСУ рассказали, что на Бахмутском направлении за сутки были ликвидированы 50 и ранены 80 российских захватчиков. Захватчики пытаются продвинуться вперед на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

В Генштабе ВСУ также отметили, что по состоянию на утро 25 декабря россияне сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. При этом на Северском направлении захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Винторовки, Рижевки и Ворожбы Сумской области.

Тем временем украинские воины отбили атаки захватчиков в районе 15 населенных пунктов на Харьковщине и Донбассе. Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков.

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