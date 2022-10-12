РФ на украинской земле потеряла более 90 тыс. бойцов, выяснили журналисты.

Безвозвратные потери армии РФ в Украине могут приближаться к отметке в 100 тысяч человек.

Российские безвозвратные потери могут составлять свыше 90 тысяч человек, сообщил Telegram-канал "Важные истории", ссылаясь на сведения офицера Федеральной службы безопасности России и экс-офицера спецслужб страны.

Безвозвратные потери – это убитые, умершие от ран, раненые, которые не могут вернуться в строй, и пропавшие без вести.

Видео дня

Российские потери в войне с Украиной – самые важные новости

Российские власти 24 февраля начали против Украины так называемую "спецоперацию" якобы для демилитаризации и денацификации нашей страны и обещали, что она продлится несколько дней.

На самом деле РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину и получила достойный отпор.

21 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что в стране стартовала мобилизация военнослужащих, которые находятся в запасе.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что мобилизовать хотят около 300 тыс. человек. Также он утверждал, что потери России в Украине составляют только "5 937 человек погибшими".

По сведениям Генштаба Вооруженных Сил Украина, в нашей стране уже ликвидировали 63 тыс. 380 противников.

Вас также могут заинтересовать новости: