Самые крупные потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 270 российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 63 тыс. 380 человек.

Потери России в войне против Украины по состоянию на 12 октября

2 тыс. 505 танков (1 за сутки)

5 тыс. 181 боевую бронированную машину (19 за сутки)

1 тыс. 507 артиллерийских систем (11 за сутки)

355 реактивных систем залпового огня (2 за сутки)

182 средства противовоздушной обороны (1 за сутки)

268 самолетов, 235 вертолетов

1 тыс. 129 беспилотников оперативно-тактического уровня (15 за сутки)

315 крылатых ракет (20 за сутки)

15 кораблей/катеров

3 тыс. 927 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11 за сутки)

136 единиц спецтехники.

В сообщении отмечается, что самые большие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Потери ВСУ в войне с Россией

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в конце августа заявил, что в войне с Россией погибли уже почти 9 тысяч украинских героев. При этом он не уточнил, о каком периоде идет речь - с 2014-го года или с начала полномасштабного вторжения РФ.

В июле Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявлял, что потери Вооруженных сил Украины на фронте в этом месяце значительно уменьшились по сравнению с пиком боевых действий в мае и июне 2022. По его словам, сейчас Украина ежедневно теряет 30 человек погибшими и около 250 ранеными, при том, что на пике боевых действий в мае и июне потери были от 100 до 200 военнослужащих на день.

Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал о реальных потерях ВСУ на войне. По его словам, они существенно отличаются от огромных потерь врага.

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