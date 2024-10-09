В РФ работают над так называемыми "стелс-дронами" С-70 уже 12 лет, отметил Константин Криволап.

Новый российский беспилотник С-70 "Охотник", который должен был бы быть малозаметным, можно "видеть" на расстоянии в 500 километров. Об этом авиационный эксперт Константин Криволап рассказал в эфире Апостроф TV.

Эксперт отметил, что в РФ работают над так называемыми "стелс-дронами" С-70 "Охотник" уже 12 лет. По его информации, сейчас в РФ осталось фактически два дрона типа "Охотник", еще три пытаются выпустить.

"Когда я увидел эти огромные заклепки, шурупы, болты, винты... Я был в полном шоке. Потому что, его же презентовали как беспилотник шестого поколения, даже не пятого.... А эти заклепки, особенно винты со шлицами, будут давать радиолокационный отпечаток, и этот "стелс-дрон" будут "видеть" за 500 километров как бомбардировщик, понимаете? То есть, полная ерунда", - поделился Криволап впечатлениями от российской разработки.

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По его словам, согласно российским декларациям, этот БПЛА должен взаимодействовать с истребителем Су-57, у которого свои проблемы.

Эксперт добавил, что вот эта череда так называемых "аналоговнетов" как "Циркон", "Кинжал", "Буревестник", "Сармат", "Охотник" сделаны в одном "стиле".

Россия потеряла в Украине беспилотник С-70 "Охотник" - что сообщалось

Как известно, 8 октября издание Forbes сообщило, что новейший российский беспилотник С-70 "Охотник" вышел из-под контроля над Украиной и был сбит сопровождавшим его истребителем Су-57. Сразу после сбития БПЛА россияне выпустили по месту его падения ракету "Искандер", чтобы уничтожить обломки.

Советник Центра военно-морского анализа, эксперт по беспилотникам и вопросам российской обороны Сэмюэл Бендетт считает, что потеря Россией БПЛА С-70 "Охотник" - это значительная победа для западной разведки.

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