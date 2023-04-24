Беспилотник атаковал нефтебазу на Луганщине / МЧС

Неизвестный дрон атаковал нефтебазу в оккупированных Ровеньках Луганской области.

Как сообщают оккупанты, в результате атаки вспыхнул резервуар на территории "Ровеньковской нефтебазы".

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Кадры с места пожара / МЧС

Оккупационная администрация отчиталась о ликвидации пожара и заявила, что жертв якобы нет. Кстати, расстояние от линии фронта до нефтебазы составляет около 100 км. Итак, это тыловая база захватчиков.

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Оккупантов атакуют беспилотники

Россия регулярно заявляет об атаках беспилотников, происхождение которых неизвестно. В частности, 23 апреля на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода 23 апреля в 8:00 утра залетел квадрокоптер. Согласно информации, около 8:00 сотрудники завода услышали странный звук. Охрана просмотрела камеры по периметру, но ничего необычного не было.

Сегодня стало известно, что начиненный взрывчаткой беспилотник, похожий на украинский uj-22 Airborne, упал в подмосковном поселке имени Воровского возле Ногинска.

Кроме того в ночь на понедельник, 24 апреля, в захваченном Россией Крыму - в Севастополе, около 3:30 было слышно два взрыва. Оккупанты заявили об атаке беспилотников.

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