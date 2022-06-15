Младшему офицерскому составу приказывают не считаться с потерями в живой силе, зато беречь технику.

Младший офицерский состав 34 отдельной мотострелковой бригады РФ (в/ч 01485) бьет тревогу из-за катастрофическиих потерь среди личного состава. Однако высшее командование не видит в этом проблемы, зато требует беречь технику.

Об этом сообщает Стратком ВСУ со ссылкой на источники.

"Из-за больших потерь техники командир применяет новую тактику - Военнослужащих отправляют на штурм без прикрытия техники", - говорится в сообщении.

После таких наступательных действий подразделения теряют много личного состава, однако командир бригады и начальник штаба обеспокоены лишь потерями техники. Большинство офицеров взводов и рот считают приказ преступным и отказываются его выполнять.

По данным Страткома, на одном из совещаний младший офицерский состав 1-й и 2-й роты задал вопрос: "Почему люди наступают без техники?", на что командир 2-го батальона ответил: "Какого хрена вы людей бережете? Технику надо беречь, а людей еще пришлют".

Как сообщал УНИАН, в России из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии, в регионах могут объявить всеобщую мобилизацию.

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