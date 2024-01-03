На территории крымского аэропорта МиГ-31К - "непостоянные посетители", подчеркнул аналитик.

Во временно оккупированном россиянами Крыму возле Севастополя на аэродроме Бельбек якобы были вспышки. Аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что на территории Бельбека в основном находились российские истребители Су-27 и Су-30.

Там был "целый авиационный полк - три-четыре эскадрильи (стандартное число самолетов в эскадрилье - это 12 штук, - Ред.)", поделился эксперт информацией в эфире "Киев24". "На Бельбеке были расположены самолеты Су-27, Су-30, и там даже было четыре МиГ-31К, которые таскают на себе "Кинжалы" (баллистические ракеты, - Ред.). Но они там как-то появились, потом постояли, потом пропали, потом снова появились", - отметил аналитик.

Криволап подчеркнул, что МиГ-31К в Крыму - "непостоянные посетители". "А в общем - это та авиация, которая занимается патрулированием Черного моря в крымской зоне... Они летают там, где еще решаются летать... в основном (на аэродроме Бельбек, - Ред.) - Су-27, Су-30...", - добавил он.

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Атакован Бельбек - новости, которые стоит знать

В ночь на 3 декабря в Крыму было громко. Сообщалось, что в акватории Черного моря на подлете к Севастополю якобы было сбито несколько ракет. В пророссийских пабликах утверждали, что никаких попаданий по Бельбеку нет, и российская противовоздушная оборона якобы отработала "на 5+".

Стоит отметить, что на полуострове уже не раз раздавались взрывы на военных объектах, и противники несли потери. Напомним, в конце сентября пособники оккупантов заявляли, что над аэродромом Бельбек была "ликвидирована" ракета.

Общие авиационные потери врага на 3 января 2024 года такие - ликвидировано 329 самолетов и 324 вертолета.

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