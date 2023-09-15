БДК и ДЭПЛ находились в сухом доке на ремонте, который практически был завершен, отметил обозреватель.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко озвучил интересный нюанс в уничтожении большого десантного корабля (БДК) "Минск" и дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) "Ростов-на-Дону" в Севастополе, о котором мало кто упомянул.

"Дело в том, что БДК и ДЭПЛ находились в сухом доке на ремонте, который практически был завершен. Например, окончание ремонта ДЭПЛ было намечено на конец октября. Субмарина, которую намеревались активно применять при нанесении ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины и на ремонт которой было потрачено 10 млн руб., уничтожена и восстановлению не подлежит. Аналогично БДК "Минск". Корабль был практически отремонтирован. Стоимость ремонта БДК "Минск" составила более 30 млн руб.", - отметил эксперт.

По мнению Коваленко, время удара было выбрано идеально, с толком и выдержкой:

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"В чем весь цимес? Не только в том, что корабли уничтожены, но и в том, что это произошло в момент завершения ремонта, нанеся большие финансовые потери".

Удар по короблям РФ в Севастополе 13 сентября - что сообщалось

Как писал УНИАН, 13 сентября в Севастополе поразили два российских корабля. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили атаку на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе.

Позже стало известно и то, какие именно корабли получили повреждения, - большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". Сообщалось, что подлодку впервые в истории ударили крылатой ракетой.

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