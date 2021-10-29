По словам генерал-лейтенанта, украинские Bayraktar с марта этого года "показали свою эффективность для разведки и предоставляли практические данные о противнике".

Ударные беспилотники Bayraktar TB2 уже более полугода выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы атаковать днем и ночью.

Об этом в интервью BBC News Украина рассказал командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальйонно-тактических групп России (у границ Украины и в Крыму - ред). Проводили разведку и тренировки", - рассказал Наев.

По его словам, украинские Bayraktar с марта этого года "показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике".

"Они патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины. Летали в апреле, а также, когда были учения "Запад-2021" (России и Беларуси – ред.). Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и Bayraktar", - пояснил Наев.

Сейчас известно, что украинская армия имеет 12 Bayraktar - это два комплекта по шесть летательных аппаратов, нескольких станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним.

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Украина впервые применила турецкий беспилотник

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против боевиков и российских войск на Донбассе.

Позже Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона Bayraktar против оккупантов.

Автор: Денис Прядко