Список участников разговора не раскрывается.

Президент США Джо Байден в понедельник, 28 февраля, проведет телефонный разговор с союзниками и партнерами, посвященный ситуации вокруг Украины и мерам против РФ.

Разговор, закрытый для прессы, намечен на 18:15 по Киеву. Об этом сообщает Белый дом.

Байден по защищенной линии связи поговорит с союзниками и партнерами, чтобы обсудить нападение РФ на Украину и скоординировать единый ответ.

Напомним, США рассматривают возможность введения санкций против российского Центрального банка. Этот шаг направлен на большую часть резервов в размере 643 миллиардов долларов, которые президент России Владимир Путин накопил перед запланированной войной против Украины.

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