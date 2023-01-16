Кровавому преступлению России, которая 14 января ударила ракетами по Днепру, предшествовала важная и долгожданная новость для Украины. А именно: получение наступательного вооружения от международных партнеров.

На сегодня известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак одобрил план отправки до 14 танков Challenger 2, а также 30 самоходных артиллерийских установок AS90. Действительно, речь идет о намерении Британии передать нам сначала 4-6 боевых танков. Но в этом вопросе следует обратить внимание на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса, который объявил эту партию танков только первой передачей. Скорее всего, они еще не провели ревизию, а также не определили, какое количество танков могли бы передать Украине без вреда собственной обороноспособности.

На этот раз россияне не смогли нанести точных ударов по объектам инфраструктуры

И хотя официально эта информация появилась на сайте британского правительства только в воскресенье, должны понимать: ракетный удар России по Днепру фактически является ответом агрессора на решение о передаче танков Украине.

Россияне очень долго рассказывали, что передача танков Украине станет обострением. И они не могли такое обострение не продемонстрировать.

Еще один нюанс — на этот раз россияне не смогли нанести точных ударов по объектам инфраструктуры. Так, некоторые задели, но если сравнить с предыдущими ракетными атаками, 14-15 января РФ совершила не такой прицельный и не такой массовый обстрел.

Таким образом РФ в очередной раз пытается поднимать ставки

Все это склоняет к мысли, что последние обстрелы были сигналом России и "показухой" для информационного всплеска. Ведь мы увидели применение нового типа вооружения, потенциальное применение баллистики, но без особых на то стратегических целей. Таким образом РФ в очередной раз пытается поднимать ставки.

Однако мы видим, что Запад не воспринял это как шантаж. Ведь вооружение нам готовы передать и британцы, и поляки, и французы. Напомню, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина в ближайшее время получит танки AMX-10RC.

В общем, если мы посмотрим на рост российской эскалации в плане использования боеприпасов, а также конкретных типов ракет, становится понятным, на что россияне намекают. Мол, после баллистических ракет могут быть только ракеты с ядерными боеголовками.

Но дело в том, что у россиян нет инструмента, чтобы обострять ситуацию в дальнейшем. Мы видели, что они уже снимают с ракет часть, которая может переносить ядерный заряд, а запускают уже "бовванчик", или же ракету со стандартным конвенционным зарядом.

Так или иначе, вероятность получения иранских ракет Россией уменьшается

Что дальше? Россияне попытаются продолжить все, что и делали до этого: обстреливать гражданские объекты, запугивать, а если им удастся договориться с Ираном о передаче ракет, продолжить массовые обстрелы энергетической инфраструктуры. К слову, среди западных коллег все больше разговоров о том, что РФ может прибегнуть и к применению химического оружия. Такая вероятность есть, потому что это также один из возможных сценариев эскалации.

С другой стороны, у россиян сейчас очень ограниченная стратегическая маневренность. Даже если они получают ракеты от Ирана, то лишь в малом количестве. Дело в том, что ситуация в Иране остается очень нестабильной. Мы видим, что Иран не изменил своего курса на обострение на Ближнем Востоке. Он собирает все большую коалицию оппонентов, среди которых и Израиль, и Саудовская Аравия, фактически все союзники США в этом регионе. А потому, в первую очередь, ракеты нужны самому Ирану. Поэтому, если эти передачи могут произойти, они будут очень ограниченными.

Кроме того, это еще один фактор в применении США новых санкций, которые не позволят Ирану передать России не только вооружение, но и все необходимые ей ресурсы и комплектующие. Например такие, которые были бы поставлены в РФ через третьи страны, чтобы россияне собрали ракеты уже на собственных мощностях. Так или иначе, вероятность получения иранских ракет Россией уменьшается.

Зато Украине следует ожидать нового наступательного оружия.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"