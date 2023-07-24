По его словам, в основном российские захватчики находятся в обороне.

Украинские защитники продолжают вести тяжелые бои с российскими захватническими войсками на Бахмутском направлении.

Об этом рассказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, бои уже идут в районах Клещеевки и Курдюмовки.

"На этом направлении Россия собрала 52-ю и 72-ю пехотные бригады. Эти подразделения давно ведут здесь бои. Одно время они были усилены 83-й десантной бригадой, которая пробовала нас атаковать, но у нее ничего не получилось. Она была отодвинута в сторону Клещеевки, сейчас 83-я ушла немного в тыл. Она должна будет прикрывать дорогу 05-13. Кстати, эта дорога для армии РФ становится рубежом, мы уже потихоньку оттесняем россиян", - сказал Калашников.

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На южном фланге воюют отдельный штурмовой батальоны "Призрак-2" и "БАРС-13″, усиленные 60-м и 80-м танковыми полками РФ. На северном - тяжелые бои, однако у украинских воинов есть успехи.

"Со стороны Угледара у РФ воюет 200-я пехотная бригада, 428-я тут была. Также мы можем наблюдать подразделения ЧВК от "Газпрома" и Министерства обороны РФ", - рассказал он, отметив, что украинские силы продолжают освобождать территории.

Калашников сказал, что в начале и середине лета Россия бросала резервы, пытаясь идти в контратаку, однако сейчас чаще стоит в обороне. "Сейчас вся линия фронта находится в таком огне, ведутся динамичные бои и россиянам становится хуже. Иногда у них есть локальные попытки контратаковать, но в основном они находятся в обороне", - отметил военнослужащий.

Бахмутское направление: последние новости

Вчера в восточной группировке войск сообщили, что всего за сутки российские захватчики 566 раз ударили по украинским позициями из всех видов артиллерии.

Сейчас инициатива остается за Силами обороны, украинские защитники ликвидировали 126 оккупантов, ранили 170 и еще шесть взяли в плен.

В недавнем интервью командующий Сухопутных сил Украины генерал Александр Сырский сказал, что уверен в способности украинской армии отбить Бахмут.

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