Замминистра обороны подчеркнула, что враг также не может полноценно передвигаться по самому городу.

Украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. В то же время российские оккупационные силы, находящиеся в Бахмуте, оказались в ловушке и не могут выйти из города.

"Если говорить о Востоке – свежие новости – там неплохо мы продвигаемся по Бахмутскому направлению. Это собственно то, что больше всего врага донимает. Поэтому они пытаются переключить и отвлечь наши усилия по другим направлениям", – подчеркнула в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, там украинские воины продвигаются по южному флангу.

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"Мы уже и так вышли на много господствующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу передвигаться тоже не могут. И там, вы знаете, сейчас больше всего говорят о боях в Клещевке, Курдюмовке, Андреевке. Действительно, там продолжаются бои. Не будем наперед, потому что мы суеверные. Потихоньку мы там продвигаемся, и там есть у нас успехи", – добавила заместитель министра обороны.

Война в Украине: важные новости

Украинские военные подняли украинский флаг на левобережье Херсонщины. Он развевается в районе Антоновского моста, близ оккупированных Олешек. На картах эта зона считается "серой".

В то же время, по словам спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, украинские защитники имеют определенные успехи на юге Украины. В частности, Силы обороны продвигаются в направлении Вербового.

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