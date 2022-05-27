Азербайджанский активист Шамхал Гулиев, в настоящий момент проживающий в Украине, запустил гуманитарную кампанию.

Мужчина начал доставлять гуманитарную помощь в те места, в которые другие гуманитарные фонды испытывают трудности с доступом.

Речь о селах на северо-востоке и востоке Украины, на границе с Беларусью и Россией, которые сейчас находятся под постоянным обстрелом.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, из Черниговской области волонтёр доставляет гуманитарные грузы, в основном продукты питания, детские вещи и медицинское оборудование.

Ранее, как писал УНИАН, волонтер назвал две "трагические ошибки" Украины в войне с Россией: по его мнению, победа в первой фазе войны стала возможна благодаря героизму украинских солдат и офицеров.

Вас также могут заинтересовать новости: