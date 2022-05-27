Шамхал Гулиев

Азербайджанский активист Шамхал Гулиев, в настоящий момент проживающий в Украине, запустил гуманитарную кампанию.

Мужчина начал доставлять гуманитарную помощь в те места, в которые другие гуманитарные фонды испытывают трудности с доступом.

Речь о селах на северо-востоке и востоке Украины, на границе с Беларусью и Россией, которые сейчас находятся под постоянным обстрелом.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, из Черниговской области волонтёр доставляет гуманитарные грузы, в основном продукты питания, детские вещи и медицинское оборудование.

Фото Волонтер из Азербайджана доставляет помощь украинцам, живущим под обстрелами 27 мая 2022
Фото Волонтер из Азербайджана доставляет помощь украинцам, живущим под обстрелами 27 мая 2022
Фото Волонтер из Азербайджана доставляет помощь украинцам, живущим под обстрелами 27 мая 2022
Фото Волонтер из Азербайджана доставляет помощь украинцам, живущим под обстрелами 27 мая 2022
Фото Волонтер из Азербайджана доставляет помощь украинцам, живущим под обстрелами 27 мая 2022
Фото Волонтер из Азербайджана доставляет помощь украинцам, живущим под обстрелами 27 мая 2022
Фото Волонтер из Азербайджана доставляет помощь украинцам, живущим под обстрелами 27 мая 2022

Ранее, как писал УНИАН, волонтер назвал две "трагические ошибки" Украины в войне с Россией: по его мнению, победа в первой фазе войны стала возможна благодаря героизму украинских солдат и офицеров.

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