В Генштабе рассказали подробности об уничтожении вражеских складов боеприпасов и пятерых "важных целей" противника

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток уничтожили три вражеских склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов и пять "важных целей" противника, говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Кроме того, поражены пять районов сосредоточения вооружения и военной техники и средство противовоздушной обороны.

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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника", - рассказали в Генштабе.

Также сегодня ночью были сбиты два вражеских беспилотника типа "Shahed-136/131".

Ночью авиация ВСУ сбила ряд российских БПЛА

По сообщению Воздушных сил ВСУ, сбитые ночью вражеские беспилотники были запущены с юго-восточного направления, их уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

Кроме того, около 20:00 4 мая над Киевской областью украинским военным пришлось сбить Bayraktar TB2, который потерял управление во время планового полета.

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