Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток уничтожили три вражеских склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов и пять "важных целей" противника, говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.
Кроме того, поражены пять районов сосредоточения вооружения и военной техники и средство противовоздушной обороны.
"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника", - рассказали в Генштабе.
Также сегодня ночью были сбиты два вражеских беспилотника типа "Shahed-136/131".
Ночью авиация ВСУ сбила ряд российских БПЛА
По сообщению Воздушных сил ВСУ, сбитые ночью вражеские беспилотники были запущены с юго-восточного направления, их уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Восток".
Кроме того, около 20:00 4 мая над Киевской областью украинским военным пришлось сбить Bayraktar TB2, который потерял управление во время планового полета.