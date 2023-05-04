Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по вражеским позициям.

Украинские защитники в течение суток нанесли шесть авиаударов по районам сосредоточения российских оккупантов, уничтожены четыре барражирующих боеприпаса "Ланцет".

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18: 00.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, в течение этих суток, уничтожено четыре барражирующих боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов противника и одну его станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в Генштабе проинформировали, что сегодня противник нанес 6 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 66 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате ударов есть погибшие и ранения среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте-о чем сообщил Генштаб этим вечером

Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба Вооруженных сил Украины враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За сутки силы обороны отбили около 50 атак врага.

Также Генштаб рассказал, что на временно оккупированных территориях больницы переполнены ранеными солдатами РФ, из-за этого противник вынужден обустраивать новые медицинские пункты. В частности, враг превратил спортивный зал школы в населенном пункте мирное Запорожской области в свой военный госпиталь.

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