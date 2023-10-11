Сегодня оккупанты обстреливали украинские населенные пункты, погибли мирные люди.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Также подразделения ракетных войск ударили по району сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники. Уничтожено 9 артиллерийских средств, склад боеприпасов и радиолокационную станцию противника.

В то же время российские оккупанты били не только по позициям наших войск, но и по населенным пунктам.

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"Враг нанес 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - сказано в сообщении.

Отмечается, в результате вражеского ракетного удара по гимназии в населенном пункте Никополь Днепропетровской области, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Армия РФ ударила по Никополю

Как сообщал УНИАН, по данным спасателей, в Никополе погибли в результате ракетного удара по гимназии три человека, еще двое пострадали.

В ГСЧС отмечают, что под завалами, вероятно, находится еще один человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

По предварительным данным, частично разрушено здание гимназии, повреждены 42 частных жилых дома, 18 хозяйственных сооружений, магазин, линии электропередач, автомобиль, солнечные панели, говорится в сообщении ГСЧС.

Руководитель Днепропетровской ОВА сообщил, что из-под завалов разбитой гимназии в Никополе достали тело 60-летней женщины. Таким образом, этот ракетный удар унес жизни трех человек. Погибли также 72-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Он отметил, что город враг атаковал и дронами-камикадзе, и тяжелой артиллерией. По уточненной информации, количество поврежденных частных домов возросло до полусотни. Добавился и еще один изуродованный инфраструктурный объект. Всего враг бил по району 8 раз за день.

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