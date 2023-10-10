В металлолом превратили российский истребитель, беспилотники, артиллерию и другое вооружение.

В течение суток украинские военные совершили очередные успешные удары по российским позициям. В частности, уничтожены российский истребитель, беспилотники, артиллерия и другое вооружение.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, украинские защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и семь разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

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В то же время, подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств и станцию радиоэлектронной борьбы россиян.

По данным Генштаба, РФ сегодня также нанесла удар зенитной управляемой ракетой С-300 по домам гражданских в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области. Кроме этого, сегодня ночью оккупанты атаковали южные регионы Украины 36 ударными дронами типа "Shahed-136/131", 27 из которых были сбиты.

Всего россияне нанесли два ракетных и 62 авиационных удара, а также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые гражданские. Также разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Потери РФ в Украине - последние новости

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 450 российских захватчиков и уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения. Следовательно, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине уже более 283 тысяч своих военных.

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