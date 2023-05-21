Решение о передаче ВСУ западных самолетов западного образца типа F-16 принято, отметил эксперт.

Предполагается, что первые боевые самолеты от западных партнеров могут появиться в Украине уже в конце августа в начале сентября. Количество машин может достигнуть 100 единиц.

"Решение о передаче нам западных самолетов западного образца типа F-16 принято. Пять стран будут обучать наших пилотов, - отметил военный эксперт Олег Жданов. - Начинают в ближайшие недели одновременно в пяти странах. Это говорит о массовости. Пилотов будут готовить много, и соответственно на этих пилотов дадут машин".

При этом эксперт предположил, что самолеты могут появиться и раньше.

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Также Жданов напомнил, что Нидерланды остановили сделку о продаже самолетов F-16:

"Партия, которую они готовили к продаже состояла из 40 машин… Предполагается, что эти самолеты будут переданы Воздушным силам Украины. Вопрос поставок истребителей решился".

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Как писал УНИАН, пять стран объединили усилия в обеспечении Украины боевыми самолетами. Речь идет о таких странах: Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания.

По слвоам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, Соединенное Королевство планирует начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже летом. Таким образом Британия хочет "поддержать украинские военно-воздушные силы тем, что им нужно для будущего".