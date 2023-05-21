Запад будет смотреть, как Кремль реагирует на обучение украинских пилотов.

Половинчатое решение Запада – начать обучение украинцев на F-16 без передачи самих самолетов – является попыткой протестировать реакцию Москвы на этот вопрос. Об этом пишет немецкое издание Bild на основе впечатлений от саммита G7 в Японии.

Издание отмечает, что страны Запада долгое время упорно отказывались передавать Украине современные истребители, однако теперь президент США Джо Байден дал разрешение на обучение украинских пилотов на американских F-16. Владимир Зеленский уже успел заявить, что это "историческое решение", которое "значительно усилит нашу армию в небе".

"Истребители — это гигантский шаг в помощи Украине. <...> Пока неясно, будут ли вообще поставлены F-16 в горячую фазу войны. Или они должны сдерживать Россию от нового нападения в будущем. А возможно, Запад проверяет реакцию Москвы, решив уже сейчас начать подготовку пилотов. И затем поставит [истребители] быстрее, чем ожидалось", – пишет Bild.

Видео дня

Немецкие журналисты подчеркивают, что ранее Кремль озвучивал страшные угрозы, стремясь сдержать поставки западного оружия в Украину. Однако на деле все эти угрозы оказались лишь пустыми словами.

Bild полагает, что переговоры о поставке Украине западных истребителей начнутся через несколько месяцев, когда завершится обучение украинских пилотов.

Обучение украинцев на F-16

В пятницу президент США впервые официально заявил, что США не против того, чтобы украинские пилоты начали подготовку на американских самолетах F-16. Чуть позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал, что украинцев будут обучать пять стран – Британия, США, Нидерланды, Бельгия и Дания.

Затем американский канал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Запад таки передаст Украине и сами самолеты, но официально об этом объявить пока не готов. Зеленский на саммите в Японии выразил уверенность, что Украина получит самолеты.

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