По состоянию на вечер 18 августа российские оккупанты держат в Черном море корабль с 8-й ракетой типа "Калибр".

Во многих областях на севере, востоке и в центре Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки Россией дронами "шахед".

В Воздушных силах сообщили, что группы "шахедов" двигаются с востока на запад, по границам Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей.

"Вражеские ударные БпЛА с северо-востока - в направлении Черкасской области. Черкасская, Кировоградская, Киевская области - угроза применения ударных БпЛА", - сообщили там.

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По состоянию на вечер 18 августа российские оккупанты держат в Черном море корабль с 8-й ракетой типа "Калибр", сообщили Силы обороны юга Украины.

00:51. "Шахеды" в направлении Белой Церкви с востока, в направлении Чернигова с юго-востока – Воздушные силы.

00:29. В Воздушных силах силах сообщили, что очередная группа "шахедов" из Курской области пересекла воздушное пространство Украины в районе Сумской области.

Атаки РФ Украины - детали

16 августа в 1:20 в череде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеского удара беспилотниками. В воздушных силах сообщили, что дроны-камикадзе летят над акваторией Черного моря в направлении юга Одесской области.

В воздушных силах проинформировали, что российские оккупационные войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БпЛА в пределах Одесской и Николаевской областей.

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