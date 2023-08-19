Во многих областях на севере, востоке и в центре Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки Россией дронами "шахед".
В Воздушных силах сообщили, что группы "шахедов" двигаются с востока на запад, по границам Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей.
"Вражеские ударные БпЛА с северо-востока - в направлении Черкасской области. Черкасская, Кировоградская, Киевская области - угроза применения ударных БпЛА", - сообщили там.
По состоянию на вечер 18 августа российские оккупанты держат в Черном море корабль с 8-й ракетой типа "Калибр", сообщили Силы обороны юга Украины.
00:51. "Шахеды" в направлении Белой Церкви с востока, в направлении Чернигова с юго-востока – Воздушные силы.
00:29. В Воздушных силах силах сообщили, что очередная группа "шахедов" из Курской области пересекла воздушное пространство Украины в районе Сумской области.
Атаки РФ Украины - детали
16 августа в 1:20 в череде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеского удара беспилотниками. В воздушных силах сообщили, что дроны-камикадзе летят над акваторией Черного моря в направлении юга Одесской области.
В воздушных силах проинформировали, что российские оккупационные войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БпЛА в пределах Одесской и Николаевской областей.