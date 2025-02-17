Сегодня вечером в Киеве слышны громкие взрывы, столица отбивается от очередной российской дроновой атаки.

В 22:35 мэр города Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что на севере столицы работают силы противовоздушной обороны. Впоследствии он сообщил о падении обломков российского беспилотника в Святошинском районе. По предварительным данным, произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят машины во дворе жилого дома рядом.

Тем временем воздушная тревога также объявлена в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях.

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