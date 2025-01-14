Украинские дроны поразили по меньшей мере два резервуара Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

В ночь на 14 января во многих регионах России раздавались взрывы. Был атакован ряд вражеских объектов.

Проект "Схемы" опубликовал новые спутниковые снимки от Planet Labs, датированные 7 декабря 2024 года и 14 января 2025 года. Исходя из них журналисты сделали вывод, что украинские дроны поразили как минимум два резервуара Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

"Этот НПЗ находится неподалеку авиабазы стратегической авиации "Энгельс", где расположены Ту-95 и Ту-160, которые российская армия систематически использует для обстрелов территории Украины", – акцентируют журналисты.

Изменения на спутниковых снимках можно увидеть на видео:



Атака по РФ 14 января

В ночь на 14 января сразу в нескольких регионах РФ раздавались взрывы. В частности, громко в Саратовской, Брянской, Тульской областях и в республике Татарстан.

В Генштабе ВСУ сообщают, что снова была поражена база хранения нефтепродуктов в Энгельсе. Там только недавно потушили 5-дневный пожар после предыдущего удара.

Кроме того, атаке подвергся стратегический объект военно-промышленного комплекса РФ – Брянский химический завод. Там производят боеприпасы для артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, компоненты крылатых ракет "Х-59" и тому подобное.

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