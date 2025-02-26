По словам Романа Свитана, Украина пыталась поразить ряд целей на побережье Черного моря.

Ночная атака по России была хорошо подготовлена и к ней были привлечены Воздушные силы Украины. Такое мнение в эфире Radio NV высказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Было несколько волн. Первые БПЛА шли, устанавливая препятствия, беспилотники-обманки. Перед этим, скорее всего, шла аэроразведка, чтобы понять алгоритм противодействия ПВО. Несколько волн одна за другой выполняли свои задачи. И БПЛА-обманки, и ударные, и, конечно же, ракеты на этот раз отработали. Более сотни аппаратов выполняли боевую задачу", - сказал Свитан.

Он отметил. что основной задачей ночной атаки было уничтожение припортовых структур и нефтяных терминалов РФ на Черном море.

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"Основное - это Анапа. Там в море идет две трубы "Турецкого потока". Там стоит газоперекачивающая станция. Это одна из основных целей в районе Анапы. После этого Туапсе, нефтеперерабатывающий завод, который имеет свой терминал для перекачки нефтепродуктов. И, конечно же, Новороссийск. Там расположен порт, который сейчас является основной базой Черноморского флота РФ, и нефтяной терминал", - добавил Свитан.

Атаки по России: что известно

В ночь на 24 февраля подвергся очередной атаке Рязанский нефтеперерабатывающий завод. По данным Reuters, один из крупнейших НПЗ России снова полностью остановил свою работу. С начала года это была уже третья атака по этому объекту.

Как рассказал командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Вадим Сухаревский, над каждой атакой вглубь РФ работают сотни людей. По его словам работа ведется и в гражданском, и в международном разрезах.

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