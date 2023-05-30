Именно такие ракетные комплексы наносили удар по Киеву днем 29 мая.

Армия Беларуси приступила к учениям, в рамках которых будут отрабатывать нанесение ракетных ударов российскими оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

"В рамках контрольного занятия по управлению ракетными ударами подразделения ракетных войск Вооруженных Сил приступили к выполнению учебно-боевых задач. В контрольном занятии участвует подразделение ракетных войск Вооруженных Сил, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", – говорится в сообщении.

Как рассказали в военном ведомстве, ракетчики должны отработать "вопросы подготовки и ведения боевых действий". В частности беларусы тренируются готовить и непосредственно наносить ракетные удары "как в обычном, так и специальном снаряжении".

Видео дня

Что такое "Искандер-М"?

"Искандер" – это семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для наненесения ударов по высокоприоритетным наземным целям противника, в том числе системам ПВО и ПРО на расстоянии до 500 км.

"Искандер-М" — это одна из разновидностей такого комплекса, которая оснащена, как считается, усовершенствованными ракетами, якобы способными преодолевать самую эшелонированную систему ПВО противника. Это достигается за счет умения ракеты выбрасывать ложные цели-ловушки, отвлекающие системы ПВО, а также умения маневрировать на всех участках траектории.

Днем 29 мая Россия атаковала Киев 11 ракетами "Искандер-К" и "Искандер-М". Как заявили в Воздушных силах ВСУ, все эти ракеты были успешно сбиты украинской ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: