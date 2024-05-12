Эксперты отмечают, что Россия использует дефицит вооружения и живой силы ВСУ для достижения своих захватнических целей.

Для Украины май оказался самым жестоким месяцем. Россия разворачивает наступление на Харьковщине. Город Волчанск, освобожденный от российской оккупации более 18 месяцев назад, проснулся от интенсивного обстрела и бомбардировки с воздуха.

Как говорится в материале CNN, Украина заявляет, что попытки России продвинуться к городу были сорваны. В пятницу россияне атаковали 60-километровый участок границы, заявив об оккупации нескольких сел в так называемой "серой зоне". По состоянию на субботу оказалось, что россияне удерживают несколько украинских приграничных сел, а в районе Волчанска продолжаются интенсивные бомбардировки с воздуха.

Украина обнажает проблемы

"Трансграничная атака является еще одним примером того, что в этом году у украинцев что-то происходит не так. Их силы небольшие, с гораздо меньшей артиллерией, чем у россиян, крайне уязвимой противовоздушной обороной и, прежде всего, не хватает солдат. Их положение ухудшилось сухой погодой, которая позволила российским механизированным подразделениям передвигаться легче", - пишет издание. Видео дня

По оценкам украинской разведки, несмотря на огромные потери с начала полномасштабного вторжения, Россия сейчас сосредоточила более полумиллиона человек в Украине или на ее границах. Штурм северной границы состоялся после создания новой российской военной группировки под названием "Север". Джордж Баррос из Института изучения войны в Вашингтоне сказал, что это оперативно важная группа.

"Россия стремилась сформировать 60 000-100 000 военных для своей группы, чтобы атаковать Харьков, и мы оцениваем, что их около 50 000", - говорит Баррос.

Именно из этой новой группы подразделения бронепехоты пытались пересечь границу. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что атака была ожидаемой, а россияне понесли значительные потери. Если присоединится больше элитных подразделений, амбиции России могут возрасти.

Как сообщил представитель украинского спецназа, "это только начало, у россиян есть плацдарм для дальнейшего наступления".

Бывший украинский офицер, который пишет о войне в блоге Frontelligence, говорит, что "дефицит живой силы заставляет Украину избегать постоянного развертывания крупных подразделений вдоль границы с полностью укомплектованной и готовой к немедленному применению артиллерией". Он ожидает, что Россия развернет больше подразделений, чтобы проникнуть в дополнительные приграничные районы или укрепить начальные успехи.

Несколько аналитиков ожидают, что россияне расширят атаки на границе на запад до Сумской области, куда уже несколько месяцев проводятся рейды российского спецназа.

Группировка "Север" не могла атаковать и захватить город размером с Харьков, но, видимо, у нее нет такой цели. Баррос говорит, что атака состоялась, чтобы заставить украинские силы повернуть от Донецкой до Харьковской области. Россияне стремятся "разредить украинские силы вдоль линии фронта и создать возможности, в частности в Донецкой области, что является главной оперативной целью России на 2024 год".

Всплеск штурмов

То, что происходит в Харькове, не единичное. На этой неделе украинские военные признали всплеск боевых действий. Россияне имеют живую силу, чтобы растянуть украинскую оборону. Это заставляет Киев догадываться, где и когда сосредоточится ожидаемое наступление в начале лета.

"Увеличение темпов атак обостряет две критические уязвимости Украины: недостаточное количество живой силы и разреженную противовоздушную оборону. Россия поспешно использует оба, стремясь достичь успеха на месте, прежде чем доставят новую западную помощь. Это по крайней мере несколько недель", - пишет издание.

"Живая сила остается основной проблемой, и Украина работает над восстановлением своих существующих деградировавших бригад, а также около 10 новых маневренных бригад", - говорит Баррос.

Россия мобилизовала около 300 000 человек. Зато закон о мобилизации рассматривался в Раде долгими месяцами. Численное преимущество резко ухудшило позиции ВСУ на линии фронта, предоставляя российским командирам все больше возможностей для поиска слабых сторон.

Западные аналитики считают, что, например, в Часовом Яру россияне могут иметь численное преимущество 10:1. Зато украинцы страдают от хронического дисбаланса снарядов и полного отсутствия воздушного прикрытия. На этой неделе один украинский военный блогер подсчитал, что только на направлении Часов Яр действовали подразделения 15 российских мотострелковых бригад.

Если Уркиана потеряет высоты вокруг Часового Яра, под угрозой окажется важная цепочка промышленных городков: Славянск, Краматорск и Константиновка.

К северо-востоку от Часового Яра солдат по имени Станислав заявил журналистам, что после месяца "очень активных боевых действий" россияне "продвигаются с направления Кременной, где они накапливают большие резервы".

"Огромное количество российской пехоты атакует днем и ночью, большими и малыми группами", - сказал солдат.

Россия использует свое воздушное пространство для ударов по Харьковской области, подчеркивая насущную потребность для Украины получить больше средств ПВО большой дальности и позволить украинцам использовать их для перехвата российских самолетов.

Потери Украины осложняются отсутствием подготовленных оборонительных позиций за линией фронта. В Красногоровке, например, украинские подразделения могли месяцами использовать в качестве оборонительных позиций жилые дома и кирпичный завод. Постепенно они были уничтожены - один российский военный блогер заявил, что артиллерийский огонь похоронил их "под обломками собственных укрытий".

Президент Зеленский сам объездил часть новых укреплений. Но их слишком мало и слишком поздно в критических районах, особенно в Донецке. На этой неделе Зеленский заявил, что "мы сможем остановить россиян на востоке", когда поступит помощь. Но он признал, что ситуация там действительно "сложная" и утверждал, что помощь, которая поступила уже, "не в таких объемах, за которые проголосовали".

"Нам нужно, чтобы все было быстрее", - добавил он.

Каждый день, когда этого не происходит, россияне идут вперед, а украинцы теряют солдат, которых не могут позволить себе потерять. Баррос говорит, что россияне были готовы к перерыву в военной помощи.

"Недавние достижения России, которые мы видим сейчас, не просто оппортунистические. Россияне готовились к этому и сейчас этим пользуются. Украине, возможно, придется принимать сложные решения из-за медлительности действий США и дилеммы, которая сейчас возникает", - сказал он.

Эксперт отметил, что возможны временные территориальные потери или "принятие того, что часть утраченной территории может не вернуться".

Ситуация на Харьковщине - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что сейчас в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

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