Это требует от операторов БПЛА высочайшего уровня мастерства, подчеркивает аналитик.

Украинские беспилотники теперь способны по ночам поражать не только неподвижную российскую технику, но и подрывать движущиеся цели. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, на прошлой неделе украинский беспилотник из группы Nemesis ночью уничтожил российский танк-черепаху во время движения, продемонстрировав "высочайший уровень мастерства".

Как напоминает аналитик, в начале войны большинство беспилотников были оснащены камерами только для дневного освещения и были неэффективны ночью. Однако в конце прошлого года украинцы начали развертывать так называемые беспилотники-"вампиры", оснащенные инфракрасными камерами. Сбрасывая десятки гранат, взрывая припаркованные автомобили и разрушая укрепления, эти беспилотники посеяли хаос среди российских войск, которые привыкли считать темноту защитой.

"Многие из ранних рейдов беспилотников-вампиров были направлены на стационарные цели. Но по мере того, как украинские операторы становились все более опытными, они начали атаковать и движущиеся цели", - пишет Акс.

Видео дня

При этом аналитик отмечает, что в отличие от FPV-беспилотников с бортовым искусственным интеллектом, который помогает направлять их на человекоподобные цели в последние мгновения полета, дроны-вампиры бомбят цель сверху, так что ИИ для наведения на цель здесь менее полезен. Поэтому, когда дрон-вампир преследует движущуюся цель, мастерство оператора по-прежнему играет важную роль.

Как подытоживает Акс, хотя скорее всего многие ночные ударыбеспилотниками по движущимся целям заканчиваются неудачей, "то, что хоть один из ночных рейдов оказывается успешным, впечатляет".

Война дронов в Украине

Украинские военные вносят все новые изменения в беспилотники, чтобы улучшить их эффективность, и "дроны-драконы". которые извергают на оккупантов расплавленный металл, стали еще одним ярким примером такой импровизации и адаптации.

Как отмечают бойцы, такие дроны помогают ВСУ "выкуривать" российских солдат из лесных массивов - пламя воспламеняет растительность, которую российские войска используют в качестве укрытия, и сжигает ее, подвергая их и их снаряжение прямому нападению.

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