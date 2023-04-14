Артуру Асадову было 28 лет.

На войне погиб командир роты огневой поддержки батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Артур Асадов, отец которого воюет на стороне российских оккупантов.

Об этом сообщил украинский кинорежиссер и продюсер Любомир Левицкий на своей странице в социальной сети Facebook. "Сегодня мы потеряли нашего близкого друга и коллегу Артура Асадова... Это невероятно добрый и всегда веселый парень из нашего продакшена. Уже год в обороне Украины. Ком в горле, не могу сказать ни слова", - написал он.

В последнем своем посте в Instagram Асадов просил не создавать петицию о присвоении ему звания "Герой Украины", в случае его гибели.

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Отношения Асадова с отцом

В своих интервью военнслужащий рассказывал, что его отец воюет на стороне "ДНР" и живет в оккупированном Донецке. В начале полномасштабной войны отец призывал Артура не брать оружие, поскольку был уверен, что "Киев сразу возьмут".

"Убил бы я своего отца? Наверное, нет. Лет до 15 отец был рядом со мной. Он меня многому научил, в том числе военному делу. Я бы не мог его убить, даже если бы хотел, он не принимает участия в боевых действиях, сидит где-то в штабе. А вот под суд я бы его отправил, это да", - сказал он в интервью "Службе поддержки".

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