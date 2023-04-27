Цель удалось обнаружить благодаря аэроразведке.

Артиллеристы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского отметились прицельным ударом по оккупантам. Они уничтожили минометный расчет противника.

Ролик с попаданием по вражеской позиции опубликовала пресс-служба подразделения на официальной странице на Facebook. Найти оккупантов удалось благодаря аэроразведке. Украинские защитники с помощью дрона увидели, как оккупанты стреляют из 120-милимметрового миномета, а затем пытаются замаскировать его ветками деревьев.

Координаты позиции рашистов были переданы артиллеристам 30-й ОМБр. Во время первого залпа снаряд приземлился неподалеку от противников. А вот второй удар пришелся прямо в цель. Миномет был уничтожен, а вместе с ним, вероятнее всего, несколько оккупантов. Однако точные потери в официальном сообщении не указаны.

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Война в Украине: актуальная ситуация на фронте

Как сообщили в Генштабе, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 188 920 оккупантов. Они также уничтожили более 24 тысяч единиц вражеской техники.

В свежей сводке от командования говорилось, что за прошедшие сутки ВСУ удалось поразить два средства ПВО рашистов и столько же важных военных объектов.

На Запорожском направлении враг перешел к обороне, о чем сообщили в Нацгвардии во время брифинга в четверг, 27 апреля.

Под Бахмутом силами 4 бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Михальчука удалось удержать под контролем жизненно важные логистические пути.

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