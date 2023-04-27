Оккупанты сосредоточились на защите в Запорожской области.

Российские оккупанты перешли в защиту на Запорожском направлении. На других участках фронта тоже заметно, как враг начинает действовать в обороне.

Такое заявление во время брифинга в четверг, 27 апреля, сделал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович. Он сказал: "На Запорожском и других направлениях, где выполняют боевые задания воины-гвардейцы, враг перешел к обороне".

На каких именно "других" направлениях, военнослужащий не сообщил. Уршалович отдельно отметил, что оккупанты продолжают интенсивно обстреливать позиции украинских защитников и прифронтовые населенные пункты. Таким способом они пытаются компенсировать отсутствие реальных успехов на поле боя.

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Ситуация на Запорожском направлении: последняя информация

Ранее в Генштабе подтверждали информацию Уршаловича. В сводке за 25 апреля говорилось, что на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты перешли в оборону.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты рыли окопы в регионе и подхватили сибирскую язву. Теперь одно их подразделений противника отправили на карантин.

Перед будущим контрнаступлением ВСУ рашисты начали собирать анкеты детей и призывать жителей Токмака готовиться "эвакуироваться".

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