Защитники Украины за сутки уничтожили шесть вражеских дронов, отметили в Генштабе ВСУ.

Потери России ощутимо увеличились - за прошедшие сутки украинские ракетные войска и артиллеристы поразили ряд важных военных объектов российских захватчиков.

Кроме того, ликвидировано шесть дронов противника, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook в четверг, 27 апреля. "...подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два средства противовоздушной обороны и еще два важных военных объекта противника", - отмечается в сообщении.

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Вечером 26 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что 26 апреля авиация нашего государства нанесла 11 ударов по местам сосредоточения российской военной техники и живой силы.

Стоит отметить, что враг продолжает пытаться наступать на Марьинском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Противник уже понес на украинской земле очень серьезные потери. Общие потери РФ в Украине составляют примерно 188 920 захватчиков. Кроме того, ликвидировано 293 средства вражеской противовоздушной обороны и 2 461 беспилотник оперативно-тактического уровня.

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