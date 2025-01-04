Северокорейцы очень сильно "промыты пропагандой", отметил Павел Нарожный.

Следующая "волна" отправленных на войну против Украины солдат КНДР может быть гораздо лучше подготовлена. Такое мнение в эфире "Украинского Радио" высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Недооценивать этих корейцев я бы не стал. Потому что они учатся, получают боевой опыт. И я так думаю, что именно на это рассчитывают северокорейские генералы. Они надеются получить боевой опыт", - сказал он.

Оценивая солдат КНДР на данный момент, эксперт отметил, что с одной стороны они "промыты пропагандой", но с другой - уже увидели "огромный уровень потерь", что сильно влияет на их уровень мотивации.

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"Им рассказывают о каких-то мифических нацистах, о какой-то защите каких-то интересов корейской страны в Украине. Но сами эти бойцы не имеют боевого опыта. Последний раз корейская армия воевала в 50-х годах. Да, они теоретически очень хорошо подготовлены, но они не видели войны дронов, они не видели широкомасштабного использования артиллерии, у них нет нормальной коммуникации с другими подразделениями, даже со своими, не говоря о российских. И они увидели просто огромный уровень потерь", - отметил Нарожный.

Кроме того, по его словам, у северокорейцев "огромные проблемы с коммуникацией" - примерно на 50-100 корейцев есть только один переводчик, тогда как современное поле боя очень динамичное. И это очень серьезно влияет на их эффективность на поле боя, уверен эксперт.

Солдаты КНДР на войне против Украине - актуальное

Напомним, ранее Силы специальных операций (ССО) ВСУ опубликовали очередную запись из дневника ликвидированного в Курской области России северокорейского спецназовца Генг Хонг Джонга. Из нее стало известно, что Северная Корея отправляет своих солдат на развязанную Россией войну против Украины, чтобы те набрались боевого опыта и были в боеготовности к потенциальной войне.

"Еще раз подчеркну, что важнейшая, жизненно важная задача для наших вооруженных сил - готовность на случай войны. Лозунг "Все силы - на завершение подготовки к войне!", этого требует революция, этого требуют нынешние обстоятельства, это - боевой лозунг, который следует высоко поднять на знамя нашим вооруженным силам всех уровней", - написал он.

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