Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области.

Вооруженные силы Украины отбили атаку российских оккупантов в районе Клещиевки и семь атак - в районе Марьинки.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток произошло 17 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

"На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника в районе Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Северного Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

Там добавили, что под артиллерийским и минометным огнем на этом направлении оказались более 25 населенных пунктов.

На Марьинском направлении в течение суток ВСУ успешно отбили семь атак захватчиков непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар в районе этого населенного пункта.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении авиационным ударам оккупантов подверглись населенные пункты Надежда, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Васюковка Донецкой области, а от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, а на Шахтерском враг нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

Кроме того, на Запорожском направлении российские оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Ивового и Работиного Запорожской области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов.

На Херсонском направлении авиационным ударам подверглись Берислав, Одрадокаменка, Ольговка, Львов Херсонской области. Также захватчики из артиллерии и минометов обстреляли около 10 населенных пунктов.

"В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сообщении.

На Северском и Слобожанском направлениях противник, в частности, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары возле Леоновки Черниговской области, Поповки и Пономаренко Сумской области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

Потери РФ на фронте пересекли 276 тысяч мужчин

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России в Украине за время полномасштабного вторжения ориентировочно составили 276 тыс. 270 человек убитыми.

За прошедшую неделю ВСУ уничтожили 2,8 тыс. российских захватчиков, почти 200 артиллерийских установок и почти 40 танков врага.

Вас также могут заинтересовать новости: