Советник главы ОПУ заявил, что у него "большие сомнения", что у оккупантов получится "поймать" эти реактивные системы.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сомневается, что российским оккупантам удастся уничтожить реактивные системы залпового огня HIMARS производства США, которые ВСУ получили на вооружение.

Свое мнение по этому поводу он высказал в беседе с Марком Фейгиным.

"Это очень сложно. Очень-очень непросто", – заявил он.

"Представь лесистую местность с оврагами, с городской застройкой, брошенными заводами и так далее вдоль линии фронта сейчас. Поймать машину в два грузовика… это очень нетривиальная задача. Хоть все спецназы мира сюда приедут, а не только несчастный российский спецназ. Я вполне допускаю, что могут уничтожить HIMARS и одни, и второй, и третий, пятый-десятый, это же бывает, это война. Но у меня очень большие сомнения, что за всю компанию они хотя бы два поймают", – добавил Арестович.

Также советник главы ОПУ отреагировал на очередной фейк россиян о том, что армии РФ уже удалось уничтожить две РСЗО HIMARS:

"Все эти жалкие выдумки показывают, какие неприятности эти HIMARS им доставляют".

Напомним, ранее сообщалось, что реактивные системы залпового огня HIMARS уже бьют по российским оккупантам на Запорожском направлении.

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