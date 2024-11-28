Хлывнюк также рассказал, как реагирует, когда на концертах фанаты просят исполнить такие треки.

Фронтмен известной украинской группы "Бумбокс", музыкант и военный Андрей Хлывнюк, который рассказал, как его изменила война, ответил, что будет с русскоязычными песнями коллектива. Музыкант объяснил, будет ли исполнять треки на своих концертах.

Как известно, группа начала свою музыкальную карьеру еще 20 лет назад. Ранее участники коллектива выпускали преимущественно русскоязычные композиции, которые стали хитами не только в Украине, но и за ее пределами. В частности, "Вахтерам", "Хоттабыч".

В интервью для "Украинской правды" Хлывнюк отметил, что поклонники больше не услышат русскоязычных песен в его исполнении. Группа навсегда отказалась от такого репертуара и теперь пишет музыку исключительно на украинском. Андрей отметил, что он не может себе позволить петь на языке страны-агрессора, которая совершает террор в Украине:

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"Вахтеры" прилетают каждый день к нам. Вот в Сумы прилетели "вахтеры", убили людей, в Одессу, в Киев. С русскоязычным репертуаром этой группы покончено на очень-очень долго, если не навсегда, я не уверен.

Также певец указал, что часто на его концертах поклонники просят, чтобы он исполнил русскоязычные хиты. Правда, в ответ они получают отказ. Более того, Хлывнюк говорит, что его возмущают такие просьбы, но у него есть человек, который может успокоить его.

"У меня есть всегда человек, который мне напоминает, что нельзя лезть в драку, потому что ты артист и это твой концерт. Потому что скажут, что Хлывнюк "обурел" и пытался дать пощечину кому-то из своих зрителей. У меня есть специально обученные люди, которые говорят: "Андрей, все нормально, ты на концерте, спокойно", - отметил звезда сцены.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк ответил, почему отказался от международной премии в Лондоне. Музыкант отметил, что не готов получать награду, которую также вручали россиянам.

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