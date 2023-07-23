Украинские военные продвигаются, истощая оккупантов и продавливая их оборону.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что украинская армия, хоть и постепенно, но достигает целей контрнаступления на юге. По его мнению, сейчас у российских оккупантов слишком мало ресурсов для сопротивления.

Коваленко отметил, що неизменно, тремя основными локациями самых ожесточённых боевых действий остаются Пятихатки, Работино и Старомлиновка.

"Старомлиновка. Контроль северного сектора Старомайорского доставляет серьёзные беспокойства командованию российских оккупационных войск. Очевидно, что ресурсом полка село оккупантам не удержать", - уверен он.

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По словами эксперта, в начале июля 5-й общевойсковой армии даже пришлось тянуть ресурс 49-й ОВА, зона ответственности которой левобережная Херсонщина. В частности, была привлечена 34-ю отдельную мотострелковую бригаду для усиления в районе Мокрых Ялов своих позиций.

"Но не помогло. Силы обороны Украины продолжили ровнять фланги. В районе Приютного есть успехи", - сообщил Коваленко.

В то же время в районе Работино украинские военные "не бьют в лоб", а охватывают очень сложный опорный пункт, поступательно выходя на высоты.

"Нам не так нужно село, как территории вокруг него. Сразу за ним начинается основная линия обороны, которая в большей части размещена в низине. Только российские гении могли такое придумать…", - добавил эксперт.

Он уточнил, что выравнивание флангов идет по плану, несмотря на насыщение местности подразделениями 70, 71, 291 и 1430-го мотострелковых полков, 45-й отдельной бригады спецназначения РФ и "в качестве мяса на убой" отряда БАРС (боевой армейский резерв).

Коваленко также подчеркнул, что выход ВСУ на господствующие высоты ознаменуется очередными рекордами потерь армии захватчиков.

"Пятихатки… сейчас играют роль, очень схожую с Бахмутом, только в несколько иной ипостаси. Они на себя тянут ресурс окупантов, пытающихся отбить данное село. А основной донор ресурса - Васильевка, которая является вершиной треугольника оборонного Васильевка-Токмак-Мелитополь", - отметил он.

По мнению эксперта, именно поэтому ожидать в этой локации в ближайшее время некой феерии не стоит - "ведётся равномерное перемалывание" оккупантов.

"В контексте освободительной операции на Юге и рьяных критиканов происходящего, хочу напомнить освобождение правобережной Херсонщины. Кто скажет, когда началось контрнаступление на том плацдарме? Фактически и полновесно - в мае 2022. Когда был освобождён Херсон?", - задал он риторический вопрос.

Коваленко подвел итог своего анализа наступления ЗСУ, отметив, что на юге продолжается "неспешная, очень осторожная, но поступательно продвигающаяся" освободительная операция.

При этом, по его словам, фиксируется повсеместное "обескровливание" российских войск.

"Обе цели, продвижение и истощение врага - достигаются. Резервов РОВ для сопротивления не достаточно, оборона продавливается", - резюмировал он.

Контрнаступление в Украине

Как сообщал УНИАН, украинские военные продолжают контрнаступление на южном фронте, а на востоке - обороняются и отбивают множественные атаки и попытки наступлений россиян.

В частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах. Там украинские военные наносят удары артиллерией по противнику и ведут контрбатарейную борьбу с оккупантами.

На данный момент на всем фронте военная инициатива на стороне Украины.

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