Вероятно, Минобороны РФ не хочет или не может решить проблемы своей армии.

Российским войскам, особенно 2-й и 20-й общевойсковым армиям, воюющим на востоке Украины, не хватает техники. Это сковывает их действия и снижает боевой дух.

Как сообщается в отчете ISW, командиры оккупационной армии регулярно наказывают военнослужащих, которые не выпускают свои автомобили на задание. Из-за этого военнослужащие чувствуют, что они "воюют" со своими командирами.

Кроме того, подразделения захватчиков на южном направлении жалуются, что российские власти не обеспечивают их катерами. Им также не хватает адекватных контрбатарейных возможностей, особенно после увольнения командующего 58 общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, которое произошло в начале июля.

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По мнению американских аналитиков, постоянные жалобы от оккупантов свидетельствуют о том, что Минобороны России не желает или не может решать проблемы постоянной нехватки оборудования и проблемы с низким моральным духом своих солдат.

Проблемы российской армии

Как ранее сообщал УНИАН, на временно оккупированной территории Украины в подразделениях российских захватчиков усиливаются депрессивные настроения из-за чрезмерного физического истощения оккупантов и тяжелых потерь. Возросло количество случаев злоупотреблений алкогольными напитками, наркотическими веществами и дезертирства.

По данным британской разведки, российская армия страдает от нехватки средств артиллерийской радиоразведки, что приводит к высоким потерям.

По оценке экспертов, выбранная Генштабом Украины стратегия на истощение российской артиллерии, похоже, работает. Россия уже потеряла прежнее преимущество.

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