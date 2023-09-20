Командование Сил территоральной обороны проведет служебное расследование обстоятельств заявлений Сары Эштон-Чирилло.

Командование ВСУ отстранило от должности спикера сил теробороны, сержанта-трансгендера Сару Эштон-Чирилло за "неподобающие высказывания". Ранее она пригрозила "возмездием" российским пропагандистам.

"Заявления сержанта Эштона-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием теробороны и командованием ВСУ. При проведении военных действий против агрессора Силы обороны Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права", - сказано в сообщении сил теробороны ВСУ.

Командование Сил территоральной обороны проведет служебное расследование обстоятельств этих заявлений.

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"Будут приняты соответствующие решения. Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от должности до завершения расследования", – добавили там.

Назначение Сары Эштон-Чирилло спикером ВСУ

Летом этого года новым спикером Сил обороны стала трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло. Эта новость заставила россиян буквально биться в истерике и выливать в сеть волны хейта и критики.

Сара Эштон - американка, которая с марта 2022 защищает Украину. Она служит в ТРО ВСУ младшим сержантом и является боевым медиком, имеет ранения. Она имеет большую американскую аудиторию в соцсетях - с 25 июня по 23 июля охват ее аудитории только в Твиттере составил 28,3 млн пользователей.

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