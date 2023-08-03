В Минобороны Украины отметили, что "хейт может быть полезным".

Новым спикером Сил обороны стала трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло. Эта новость заставила россиян буквально биться в истерике и выливать в сеть волны хейта и критики.

В то же время, назначение Эштон-Чирилло прокомментировала замглавы Минобороны Анна Маляр, отметив, что "хейт может быть полезным".

Она рассказала, что Сара Эштон - американка, которая с марта 2022 защищает Украину. Она служит в ТРО ВСУ младшим сержантом и является боевым медиком, имеет ранения.

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"Но самое главное, что Сара информирует англоязычную аудиторию-объективно освещает события российско-украинской войны, развенчивает российские фейки и пропаганду", - подчеркнула Маляр.

Она отметила, что Сара имеет большую американскую аудиторию в соцсетях - с 25 июня по 23 июля охват ее аудитории только в Твиттере составил 28,3 млн пользователей.

ЛГБТ-сообщество в ВСУ

Ранее СМИ сообщали, что по приблизительным оценкам в Вооруженных силах Украины служат примерно 50 тысяч ЛГБТ-солдат.

Напомним, в украинский парламент 7 марта был внесен проект закона о гражданских союзах, который легализует однополые партнерства. Война снова выдвинула эти вопросы на первый план, поскольку предложенный закон предоставит юридическую защиту ЛГБТ-военным, которые защищают Украину на фронте. Он также позволит однополым парам принимать медицинские решения, хоронить своих близких в соответствии со своими пожеланиями и получать поддержку от государства.

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