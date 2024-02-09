Учитывая количество жертв, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины против любых переговоров с Россией.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на фронте погиб его племянник, а крестник получил тяжелое ранение.

Об этом он заявил в интервью изданию "Бабель". Чиновник сказал, что его племянник погиб в Харьковской области в январе 2024 года. В этом же месяце его крестнику оторвало часть ноги.

"Это цена. Я не понимаю, как о чем-то договариваться с россиянами. У нас тысячи людей в стране, которые потеряли своих близких. Если мы не решим этот вопрос, то оставим его своим потомкам, я этого не хочу", - утверждает он.

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Напомним, 29 сентября секретарь СНБО рассказал, что оба его сына находятся в стране и служат в рядах украинской армии.

Позже чиновник заявил, что украинских пленных на российском самолете Ил-76 не было. Впрочем, он добавил, что Украина не имеет достаточно информации, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день. Чиновник также заявлял, что процесс мобилизации в Украине должен быть "справедливым". Не должно быть разделения на тех, кто защищает страну, и тех, кто наблюдает за этим.

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