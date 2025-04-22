Враг хочет превратить аэропорты в оперативные аэродромы для своей военной авиации.

Российские оккупанты планируют запустить аэропорты на временно оккупированных территориях Украины. Их враг хочет превратить в оперативные аэродромы для своей военной авиации. Об этом рассказал эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко в эфире "Киев24".

"Аэродромы, которые россияне хотят запустить на временно оккупированных территориях будут аэродромами подскока. Это позволит вертолетам быстро пополнять запасы топлива и вооружения, выполнять боевые задачи и возвращаться на базу. Пребывание там будет ограничено лишь в несколько часов", - объяснил он.

Эксперт добавил, что программирование украинских беспилотников для ударов по таким аэродромам занимает время. Поэтому некоторое время российская авиация останется в безопасности.

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"Однако после надлежащей разведки эти аэродромы могут стать такими же уязвимыми, как Чернобаевка", - подчеркнул Романенко.

Как пишут росСМИ, российские власти готовятся к восстановлению аэропортов в оккупированных Донецке, Мариуполе и Мелитополе. По словам вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, восстановить их можно будет за один или два года.

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Ранее стало известно, что Россия получила новые бомбардировщики Су-34. Фронтовой бомбардировщик Су-34 является носителем авиабомб с модулями планирования и коррекции (МПК).

Кроме того, авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, как санкции повлияли на российскую военную авиацию. Он отметил, что основная часть российских модернизированных военно-транспортных самолетов использует некоторые западные компоненты.

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