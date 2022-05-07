Именно с моря российские оккупанты обстреливают в настоящее время юг Украины

ВСУ показали видео уничтожения на острове Змеиный судна у причала и ангара, в котором прятались оккупанты.

Судя по силуэту корабля, по которому был нанесен удар - это десантный катер проекта 11770 "Серна" — серия российских скоростных десантных катеров на воздушной каверне.

Катера проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колёсной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением.

Относятся к кораблям 4-го ранга.

Как писал УНИАН, украинские защитники ударили по позициям русских на острове Змеиный. Вследствие атаки ракетой "Нептун", вероятно, был поврежден корабль "Адмирал Макаров".

Пока ни российское, ни украинское командование это не комментирует.

24 февраля российские войска атаковали украинских пограничников на Змеином, временно заняв остров в Черном море.

Именно с моря российские оккупанты обстреливают в настоящее время юг Украины.

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